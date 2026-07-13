В России оценили возможность возобновления переговоров с Украиной до конца лета

Прямые российско-украинские переговоры в Стамбуле могут возобновиться до конца лета, если турецкой стороне удастся убедить Киев сесть за стол переговоров, считает первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

В разговоре с «Лентой.ру» сенатор добавил, что Москва готова к диалогу, однако его результат зависит от позиции Украины.

«Мы можем только приветствовать, если Анкара планирует поучаствовать в организации таких переговоров», — отметил Джабаров.

При этом, по словам сенатора, принципиально важно, идет ли речь о полном прекращении военных действий или только о временном перемирии.

«Если это переговоры действительно о подписании какого-то мирного соглашения, это одно. Если речь идет о перемирии, которое нужно Украине для того, чтобы перегруппировать свои силы, восполнить потери и запасы оружия и ракет, то это совсем другое. На это мы не пойдем», — объяснил он.

В заключение Джабаров заявил, что все зависит от того, насколько Украина действительно готова вести переговоры с Россией и не попытается ли она повторить сценарии «Минска-2» и «Минска-3».

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит переговоры с лидерами западных стран, чтобы придать новый импульс переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине до конца лета. Известно, что Анкара продолжает контактировать со всеми заинтересованными сторонами и выступает за возвращение Москвы и Киева к прямому переговорному процессу.