Небензя напомнил об участии Европы в нападении Третьего рейха на СССР
Почти вся Европа вместе с Третьим рейхом участвовала в нападении на СССР, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Дипломат подчеркнул, что европейские государства, по его словам, выступали пособниками нацистской Германии, передает РИА «Новости».
«К нам пришла в гости практически вся Европа под знаменами Гитлера. Кто только с нами не воевал», – сказал он.
Небензя назвал издевательством ответ генсека ООН на письмо Лаврова по Буче
Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Германии потребовало от Берлина признания преступлений Третьего рейха и его пособников геноцидом народов СССР.
Осенью Третий комитет Генассамблеи ООН принял предложенную Россией резолюцию против героизации нацизма, ее поддержали представители 114 государств.