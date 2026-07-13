Небензя напомнил об участии Европы в нападении Третьего рейха на СССР

Почти вся Европа вместе с Третьим рейхом участвовала в нападении на СССР, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Дипломат подчеркнул, что европейские государства, по его словам, выступали пособниками нацистской Германии, передает РИА «Новости».

«К нам пришла в гости практически вся Европа под знаменами Гитлера. Кто только с нами не воевал», – сказал он.

Небензя назвал издевательством ответ генсека ООН на письмо Лаврова по Буче

Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Германии потребовало от Берлина признания преступлений Третьего рейха и его пособников геноцидом народов СССР.

Осенью Третий комитет Генассамблеи ООН принял предложенную Россией резолюцию против героизации нацизма, ее поддержали представители 114 государств.