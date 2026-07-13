Появились подробности о диалоге ЕС с Россией по Украине

Появились подробности о возможном диалоге Европейского союза (ЕС) с Россией по урегулированию ситуации на Украине. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на европейский дипломатический источник.

По данным издания, Евросоюз открыт к диалогу, но так и не смог подойти к этапу запуска официальных переговоров. Не было принято и никакого конкретного решения по формату.

«Мы еще не находимся на этапе запуска таких переговоров. Каким бы ни был будущий формат, участие европейцев в процессе урегулирования ситуации на Украине неизбежно», — добавил собеседник.

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Ранее Швейцария выразила готовность стать площадкой для проведения нового раунда переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.