В России раскрыли причину глубокого кризиса в ОБСЕ

Директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел (МИД) России Владислав Масленников в беседе с РИА Новости раскрыл причину глубокого кризиса в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Негатив применительно к ОБСЕ связан со стремлением ЕС и НАТО реализовать через венскую площадку собственные исключительно узкоблоковые интересы, что в итоге загнало Организацию в состояние нынешнего глубокого кризиса», — заявил Масленников.

Масленников подчеркнул, что такие действия не отменяют обязательства государств по выплате ежегодных взносов в Свободный бюджет организации. Кроме того, принятый на текущий год бюджет отвечает требованиям России.

Полянский рассказал об использовании ОБСЕ для контактов с Западом

Ранее постоянный представитель России в ОБСЕ Дмитрий Полянский рассказал об отношении в организации к российской делегации, а также высказался о механизме исключения Российской Федерации из состава ОБСЕ.