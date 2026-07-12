Отставка украинского правительства дает шанс Владимиру Зеленскому переложить на бывших членов кабмина ответственность за коррупционные преступления.

К такому выводу пришел посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, пишет ТАСС.

«В любом случае, отставка правительства — это часть антикриза Зеленского по отведению от себя обвинений в коррупции. Он постарается перевести стрелки на ушедших в отставку "коррупционеров в правительстве"», — отметил дипломат.

После этого Зеленский попытается «вытащить на поверхность таких же "специалистов", но пока открыто не замазанных и политически безликих», добавил Мирошник.

В МИД РФ назвали причину внезапной отставки кабмина Украины

Владимир Зеленский отправил в отставку премьер-министра Украины Юлию Свириденко днем 12 июля. Он также заявил о смене политической стратегии Украины. Среди возможных преемников Свириденко называют генерального директора «Нафтогаза» Сергея Корецкого, первого вице-премьера Дениса Шмыгаля, министра обороны Михаила Федорова и мэра Харькова Игоря Терехова.