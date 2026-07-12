Захарова раскрыла, что связывает Россию и Армению

Москву и Ереван связывают особые отношения и искренняя любовь народов двух стран.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Для нас Армения - это не просто суверенное государство, безусловно, это так <...>, но это еще государство, с которым нас связывают особые отношения в силу нашей общей истории, в силу такого количества совместного всего: совместных семей, проектов, бизнеса, переплетения судеб", - сказала дипломат в интервью блогеру Ольге Благовещенской. "С нашей стороны всегда была только помощь, поддержка, которые были, на мой взгляд, связаны как с геополитическими составляющими, как говорят дипломаты, так и с тем, что я называю любовью. Искренняя любовь народов, культур, взаимопроникновение, вот эти настоящие узы", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Пашинян не стал раскрывать детали договоренностей с Мишустиным

Захарова указала, что также две страны связывают культурные ценности, составляющие "действительно огромный мир".