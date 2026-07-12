Американская активистка Лора Лумер заявила, что сенатор США Линдси Грэм* умер в результате отравления, к которому причастна Россия или Иран. Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в воскресенье, 12 июля, выразил мнение, что к таким словам нужно относиться «как к чуши».

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На призыв Лумер провести токсикологическое расследование парламентарий ответил словами «пусть проводят».

— Все это глупости, понятно, которые, естественно, при любом варианте будут разыгрывать. Все наши враги будут использовать любой вариант, чтобы оболгать Россию, а это был один из самых ярых русофобов, — подчеркнул депутат в беседе с порталом «Подъем».

Линдси Грэм* скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни. Политик призывал к активизации противодействия России на мировой арене, а также выступал против Ирана и Китая.

Трамп раскрыл детали последнего разговора с Грэмом*

За несколько дней до своей кончины американский сенатор посетил Украину и встретился с президентом страны Владимиром Зеленским. Они обсудили работу программы санкции против России, а также встречу Зеленского и президента США Дональда Трампа в Анкаре, в ходе которой американский лидер допустил передачу Украине лицензии на производство ракет для ЗРК Patriot.

*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.