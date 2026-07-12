Захарова высказалась о ситуации в Сахаро-Сахельском регионе

Россия выступает за сохранение стабильности в Сахаро-Сахельском регионе, ситуация там остается сложной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Захарова озвучила российскую позицию в интервью марокканскому изданию Barlaman Today.

«Россия по-прежнему полностью привержена поддержанию стабильности в Сахаро-Сахельском регионе», — сказала представитель внешнеполитического ведомства.

Она отметила, что в данных африканских государствах активизация террористов не прекращается, ситуация с безопасностью остается чрезвычайно сложной.

Ранее глава МИД Буркина-Фасо заявил, что Россия поддержала государства Сахеля в сложный момент, когда другие партнеры отворачивались от них.