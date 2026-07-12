Захарова: Кришок не имеет прав на пост в Боснии и Герцеговине

Попытки западных сил представить Луи Кришока как «временного высокого представителя» по Боснии и Герцеговине не имеют правовых оснований.

Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала Федеральному новостному агентству БиГ, пишет пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Попытки западных представителей <...> представить господина Кришока в качестве «временного высокого представителя» не имеют под собой никаких правовых оснований», — подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что позиция России как одного из международных гарантов Дейтонского соглашения заключается в том, что внешний протекторат несовместим с суверенитетом БиГ, а аппарат высокого представителя нужно закрывать как можно скорее.