Захарова: Кришок не имеет прав на пост в Боснии и Герцеговине
Попытки западных сил представить Луи Кришока как «временного высокого представителя» по Боснии и Герцеговине не имеют правовых оснований.
Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала Федеральному новостному агентству БиГ, пишет пресс-служба внешнеполитического ведомства.
«Попытки западных представителей <...> представить господина Кришока в качестве «временного высокого представителя» не имеют под собой никаких правовых оснований», — подчеркнула дипломат.
Захарова отметила, что позиция России как одного из международных гарантов Дейтонского соглашения заключается в том, что внешний протекторат несовместим с суверенитетом БиГ, а аппарат высокого представителя нужно закрывать как можно скорее.