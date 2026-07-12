Европейские страны намерены поддерживать боевые действия на Украине, ее будут финансировать до тех пор, пока она «не закончится». Об этом в эфире Соловьев Live» заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Дипломат отметил, что Европа намерена поддерживать киевский режим финансами, чтобы он не прекращал конфликт.

«Она будет выделять колоссальные деньги на достаточно продолжительный промежуток времени для того, чтобы поддерживать ведение Украиной военных действий, наверное, до того момента, пока Украина не закончится», — сказал Мирошник.

По его словам, после Западной Европы настанет черед прибалтийских республик, Польши, Румынии. Там это понимают, поэтому «потихонечку побаиваются, начинают конфликтовать на всякий случай с Украиной».

Ранее в Киеве заявили, что недовольны суммой, выделенной западными странами на восстановление объектов энергетики.