Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично ответила на видеоролик посольства Германии в Москве о ситуации с топливом. Российская сторона предложила немецким дипломатам пересесть на общественный транспорт, а затем обратила их призыв прекратить «агрессивную войну» против киевского режима.

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Поводом для полемики стала видеозапись, опубликованная сотрудниками немецкой дипмиссии. Руководитель пресс-службы посольства Лена Хиллмайер выразила обеспокоенность положением на российском энергетическом рынке и связала решение топливной проблемы с прекращением военных действий.

Захарова в ответ предложила сотрудникам посольства пользоваться автобусами. Смысл шутки заключался в том, что немецким дипломатам, обеспокоенным доступностью топлива для автомобилей, посоветовали вовсе отказаться от личного транспорта и пересесть на городской.

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Затем представитель МИД России обыграла формулировку из немецкого ролика. Она заявила, что Москва согласна с необходимостью прекратить «агрессивную войну», однако отнесла эти слова не к России, а к действиям киевского режима.

Захарова продолжила ироничный ответ исторической отсылкой. По ее словам, поездки на общественном транспорте могли бы помочь немецким дипломатам узнать, чем закончилась Великая Отечественная война и кто такие бандеровцы. Таким образом она связала спор о топливе с разногласиями Москвы и Берлина по поводу украинского конфликта и оценки националистических движений на Украине.

Немецкое издание Berliner Zeitung сообщило, что комментарии Захаровой вызвали недовольство в Германии. Журналисты назвали произошедшее дипломатическим конфликтом и напомнили, что представитель российского внешнеполитического ведомства регулярно выступает с резкой критикой западных правительств и дипломатов.

Издание также разъяснило своим читателям смысл исторических отсылок. Под Великой Отечественной войной в России понимают борьбу Советского Союза против нацистской Германии, а упоминание Степана Бандеры использовалось как указание на поддержку Германией украинских националистических сил.

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