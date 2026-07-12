Российская Федерация не собирается нападать на членов НАТО. Об этом заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. По его словам, Североатлантический альянс "не может существовать без внешнего врага", поэтому постоянно ищет его. Дипломат отметил, что блок "априори заточен на конфронтацию, реализацию своих интересов силовым путем и не готов к сотрудничеству во имя укрепления безопасности и стабильности".

"Мы же неоднократно заявляли, что не собираемся нападать на союзников по НАТО", - сказал Масленников. Вместе с тем он подчеркнул, что российская сторона не раз говорила, что открыта к диалогу с альянсом – "при том условии, что он будет строиться на основе учета наших интересов и основополагающих принципов обеспечения международной безопасности, важнейший из которых – неделимость безопасности".

Косачев: удары ракетами под руководством НАТО — это агрессия, а не самооборона

8 июля лидеры стран НАТО в итоговой декларации саммита альянса в Анкаре назвали Россию "долгосрочной угрозой" евроатлантическому сообществу. В документе говорится, что страна якобы представляет опасность для безопасности и стабильности блока.

4 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств назвал не просто бредом, а провокацией заявления о возможности нападения России на Североатлантический альянс.