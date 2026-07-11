Владимир Зеленский впился в тело украинского народа, как клещ, заявила в беседе с журналистами «Комсомольской правды» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По данным газеты, украинский лидер в субботу, 11 июля, устроил очередную истерику — пожаловался западным кураторам, что ему нечем сбивать российские баллистические ракеты и попросил предоставить ракеты-перехватчики для Patriot и лицензию на их производство.

Корреспонденты попросили представителя МИД рассказать, что может помочь Зеленскому, и в особенности, что может спасти Украину.

«Ему ничего не поможет. Он как клещ, который впился в тело украинского народа и не может напиться крови», — ответила Захарова.

Ранее сообщалось, что Зеленский значительно приумножил свое состояние в последние годы, приобрел недвижимость в США, Аргентине, Италии, Испании, Британии, Грузии.

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Вместе с тем, отмечают эксперты, завершение конфликта положит конец политической карьере украинского лидера, вынудит его покинуть страну, выплатить огромные суммы тем, кто будет задействован в его эвакуации, обеспечит безопасность семьи, закроет глаза на его преступления.

Аналитики полагают, что Зеленский отложил деньги на все эти нужды, но в силу патологической жадности не хочет с ними расставаться, не желает делиться.

Кроме того, уверены специалисты, бывший комик воспринимает свое президентство как самую значимую роль в карьере, желает как можно дольше выходить на сцену, слушать аплодисменты от зарубежных лидеров и СМИ.