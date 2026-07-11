Стало известно, почему ЕС отказался от жестких санкций против России

Еврокомиссия (ЕК) отказалась от жестких пунктов 21-го пакета антироссийских санкций, потому что они могут нанести серьезный ущерб самому ЕС. Так считает политолог Александр Асафов, которого цитирует «Лента.ру».

Аналитик отметил, что потепления отношений между РФ и ЕС нет. Просто Брюсселю стало трудно придумывать ограничения, которые бы бумерангом не били по европейской экономике. Для каждого нового пакета теперь нужна «подробная оценочно-исследовательская работа».

«Это не про оттепель, но теперь они должны рассчитывать каждое действие, поскольку речь уже о серьезном ущербе тому, кто вводит эти санкции», — пояснил политолог.

По его словам, в Брюсселе после саммита НАТО решили внимательнее относиться к санкционной политике и учитывать мнение президента США. Это непросто, приходится лавировать, поскольку Дональд Трамп сам прибегает к санкциям и вводит пошлины на товары из Евросоюза.

Асафов считает, что сейчас наблюдается «техническая пауза», однако, ограничения непременно реализуют позднее.

Накануне издание Euroactiv сообщило, ссылаясь на дипломатические источники, что ЕК отказалась от наиболее жестких санкций в 21 пакете.