Патрушев назвал приоритеты развития морской мощи России

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев назвал ключевые направления развития российского флота на ближайшие десятилетия.

Как он отметил в беседе с kp.ru, в июле на заседании Совета Морской коллегии по стратегическому развитию ВМФ обсуждались приоритеты развития морской мощи России во время дискуссии о проекте Основ государственной политики в области военно-морской деятельности до 2050 года.

«Важнейшей задачей является сохранение и модернизация атомного подводного флота как основы морского ядерного сдерживания», — заявил Патрушев.

Вместе с этим он отметил, что это далеко не единственная цель. Так, например, в России также нацелены на развитие как военной, так и гражданской инфраструктуры в Арктическом регионе и считают необходимым укреплять береговую оборону и охрану на всех морских акваториях страны.

Патрушев также указал на важность технологического развития, особенно в вопросе создания полноценной группировки безэкипажных судов.

Отдельно он упомянул необходимость развёртывания отечественной системы морской разведки.

Ранее Патрушев высказался о том, как будут выглядеть в будущем морские бои, отметив, что обширную роль в этом отдадут беспилотным системам.