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Патрушев назвал приоритеты развития морской мощи России

RT на русском

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев назвал ключевые направления развития российского флота на ближайшие десятилетия.

Патрушев назвал приоритеты развития морской мощи России
© РИА Новости

Как он отметил в беседе с kp.ru, в июле на заседании Совета Морской коллегии по стратегическому развитию ВМФ обсуждались приоритеты развития морской мощи России во время дискуссии о проекте Основ государственной политики в области военно-морской деятельности до 2050 года.

«Важнейшей задачей является сохранение и модернизация атомного подводного флота как основы морского ядерного сдерживания», — заявил Патрушев.

Вместе с этим он отметил, что это далеко не единственная цель. Так, например, в России также нацелены на развитие как военной, так и гражданской инфраструктуры в Арктическом регионе и считают необходимым укреплять береговую оборону и охрану на всех морских акваториях страны.

Патрушев также указал на важность технологического развития, особенно в вопросе создания полноценной группировки безэкипажных судов.

Отдельно он упомянул необходимость развёртывания отечественной системы морской разведки.

Ранее Патрушев высказался о том, как будут выглядеть в будущем морские бои, отметив, что обширную роль в этом отдадут беспилотным системам.