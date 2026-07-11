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Небензя назвал способ прекратить героизацию нацистов на Украине

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Постпред России при ООН Василий Небензя в беседе с РИА Новости назвал способ прекратить героизацию нацистов на Украине.

Небензя назвал способ прекратить героизацию нацистов на Украине
© РИА Новости

По его словам, для этого нужно, чтобы режим украинского лидера Владимира Зеленского перестал существовать.

«Есть способ воздействовать. Это чтобы режим Зеленского наконец перестал существовать», — сказал он.

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Ранее Небензя заявил, что Россия будет продолжать специальную военную операцию на Украине, пока Зеленский в полной мере не осознает ошибочность своего курса. Он указал, что пока этого не произойдет, Москва будет добиваться поставленных целей не политико-дипломатическими, а военными средствами.