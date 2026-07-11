Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил в интервью aif.ru, что документы о завершении украинского конфликта будут подписаны кровью и порохом на линии боевого соприкосновения.

«В конечном итоге все решится за столом переговоров. Просто те документы, которые лягут на этот стол, будут написаны кровью и порохом на линии боевого соприкосновения», — поделился Косачев.

Он добавил, что договоренности, которые будут согласованы на переговорах, будут очень сильно отличаться от тех, что были согласованы в апреле 2022 года. Тогда Украина безвозвратно упустила шанс завершить конфликт с минимальными потерями.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Россия продолжает специальную военную операцию, поскольку Киев не демонстрирует готовности перейти к мирному урегулированию конфликта.

По его словам, Россия сохраняет готовность добиваться поставленных целей дипломатическим путем и остается открытой к переговорам.

Ранее на Украине призвали к максимальной эскалации конфликта с Россией.