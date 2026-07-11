США высказались о возможном визите представителей Трампа в Москву

Посольство США в Москве заявило, что не располагает сведениями о возможном визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в российскую столицу. Об этом в диппредставительстве сообщили «Известиям».

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«Нам пока нечего анонсировать касательно будущего визита», — заявили в посольстве

При этом в диппредставительстве привели слова президента США Дональда Трампа, прозвучавшие в ходе саммита НАТО: «Нельзя устанавливать жесткие сроки. Ведь... понимаете, происходит слишком много событий. Но я думаю, что сделка состоится».

Трамп высказался о скорой встрече Путина и Зеленского

Ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву в ближайшее время. Предположительно, их визит должен будет прояснить позицию Вашингтона по Украине на фоне сообщений в СМИ об изменившемся мнении Трампа.