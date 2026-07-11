Швейцария предложила провести переговоры по Украине

Швейцария выразила готовность стать площадкой для проведения нового раунда переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом сообщили «Известиям» в швейцарском МИД.

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Как указывается в сообщении, Швейцария выступает за любые инициативы, способствующие достижению справедливого и прочного мира на Украине.

«Федеральное министерство иностранных дел поддерживает контакт со всеми сторонами и постоянно предлагает свои добрые услуги для содействия поиску пути к миру», — отметили в МИД Швейцарии.

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Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров. По его словам, лишь при этом условии американский президент Дональд Трамп будет готов заключить мирную сделку.

До этого сообщалось, что спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер могут посетить Москву в ближайшее время, чтобы прояснить позицию Вашингтона по конфликту на Украине.