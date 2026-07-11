Документы по завершению конфликта на Украине напишут кровью и порохом в зоне специальной военной операции (СВО), заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Он отметил, что в конечном итоге все решится за столом переговоров.

«Документы, которые лягут на этот стол, будут написаны кровью и порохом на линии боевого соприкосновения», — подчеркнул он.

Косачев: удары ракетами под руководством НАТО — это агрессия, а не самооборона

Как указал политик, договоренности, которые лягут в основу документов, будут сильно отличаться от тех, что были согласованы участниками переговорного процесса в апреле 2022 года.

«Отличаться не в пользу Украины», — добавил он.

Ранее Косачев заявил, что устранение первопричин украинского конфликта не может быть компромиссом.