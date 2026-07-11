Применение натовских ракет под руководством и с наведением альянса следует считать агрессией, а не самообороной. Об этом рассказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в разговоре с aif.ru.

По словам сенатора, действия России не создавали и не создают угрозы безопасности стран НАТО, поэтому, как он считает, у альянса нет оснований вмешиваться в конфликт на Украине. Косачев также отметил, что военная поддержка Киева со стороны западных стран лишь способствует дальнейшей эскалации.

Косачев: союзники Киева в Европе несут ответственность за продолжение конфликта

До этого вице-спикер Совета Федерации РФ заявил, что ответственными за продолжение конфликта на Украине стоит считать европейских союзников Киева. По его словам, специальная военная операция могла завершиться дипломатическим путем еще весной 2022 года, однако этого не произошло.

Ранее на Западе признали неспособность НАТО победить Россию.