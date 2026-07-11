НАТО в условиях отсутствия внешних угроз начинает изобретать их, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, пишет издание «Аргументы и факты».

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Он напомнил, что 5-я статью Вашингтонского договора о коллективной защите применяли только однажды после терактов 11 сентября 2001 года в США. Политик отметил, что это было «символически»: для атаки, а не обороны, поскольку угрозы ни США, ни альянсу не существовало.

Косачев: союзники Киева в Европе несут ответственность за продолжение конфликта

«И вот в условиях отсутствия внешних угроз НАТО начинает их изобретать, чтобы оправдать свое существование», — подчеркнул он.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте назвал Россию долгосрочной угрозой для стран альянса.