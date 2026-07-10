Рано или поздно состоится трибунал над президентом Украины Владимиром Зеленским. С таким заявлением в эфире радио Sputnik выступил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, власти Украины должны понести ответственность за преступления после окончания конфликта.

Мирошник обратил внимание, что в России уже выносятся приговоры военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако украинское руководство пока остается вне досягаемости.

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«Нюрнбергский трибунал состоялся после победы над Третьим рейхом. Так будет и здесь. До многих руки еще не дошли — до Зеленского, до Федорова и до других, кто, по сути, генерирует преступления и отдает прямые указания», — сказал он.

Ранее бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес заявил, что Зеленского и бывшего руководителя офиса украинского президента Андрея Ермака нужно осудить за преступления, совершенные ими против Соединенных Штатов.