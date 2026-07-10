В Херсонской области сравнили атаки беспилотников ВСУ с оружием массового поражения

Массированные атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонскую область сравнимы с применением оружия массового поражения, заявил губернатор Владимир Сальдо. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Киев с технологической помощью западных стран создает системы, которые можно вполне назвать оружием массового поражения.

«То количество беспилотников, которые у них постоянно дежурят в небе — это уже оружие массового поражения», — подчеркнул он.

Ранее в Херсонской области дроны ВСУ уничтожили 14 школьных автобусов.