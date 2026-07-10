$76.6687.67

В МИД РФ отреагировали на осквернение кладбища советских солдат в Нидерландах

Газета.Ruиещё 2

Россия не забудет и не будет замалчивать осквернение могил советских солдат в Нидерландах. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В МИД РФ отреагировали на осквернение кладбища советских солдат в Нидерландах
© РИА Новости

Она обратила внимание, что нидерландские власти назвали случившееся делом рук неких «вандалов».

«Что ж, мы скажем, кто эти вандалы. Перефразируя Федора Михайловича Достоевского: «Вы же-с и вандалы-с». Потому что именно вы, власти западных государств, на протяжении десятилетий создавали атмосферу, в которой подобные преступления стали возможны», — написала дипломат.

Она отметила, что именно коллективный Запад годами последовательно разрушал уважение к исторической памяти. Представитель внешнеполитического ведомства РФ назвала произошедшее осквернение воинских захоронений прямым следствием этой политики.

«Это ваша зона ответственности. Мы это очередное преступление не забудем и замолчать не позволим», — подчеркнула Захарова.

10 июля глава фонда «Советское поле славы» Ремко Рейдинг сообщил, что вандалы осквернили кладбище в одноименном мемориальном комплексе, расположенном под городом Лёсден в нидерландской провинции Утрехт. По его словам, неизвестные облили красной краской порядка 150 белых надгробий.

Позже вице-премьер и министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус назвала случившееся абсолютно неприемлимым.