Подавшая в суд на коллегу депутат Госдумы объяснила свое решение

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, подавшая иск о защите чести и достоинства против депутата от партии «Новые люди» Ксении Горячевой, объяснила свое решение. Ее слова приводит НСН.

Депутат заявила, что предметом спора является не обсуждение темы домашнего насилия, а клевета в ее адрес со стороны Горячевой, а также якобы обвинение в том, что она оправдывает убийство тысяч женщин ради статистики демографии и количества зарегистрированных браков.

Что касается обсуждения закона о домашнем насилии, то, по мнению Останиной, обсуждения еще нет, так как до окончания созыва осталось три заседания, соответственно, он не будет внесен и рассмотрен в этом созыве.

«Поэтому и моей позиции по законопроекту тоже быть не может — позиция депутата отражается в его голосовании», — подчеркнула депутат.

Также Останина сообщила, что хотела бы добиться через суд извинений от своей коллеги. Также она предложила Горячевой помочь дому малютки в городе Орске, если она сочтет это нужным. Тем самым она внесет личный вклад в помощь детям, считает депутат.

«Я защищаю семью не на словах, а теми законодательными инициативами, которые обрели форму закона. А мой комитет принял 70 законов в поддержку семьи, которые подписал президент», — заключила Останина.

О том, что Останина подала иск о защите чести и достоинства против Горячевой, стало известно 6 июля. По словам Останиной, причиной для обращения в суд стала произвольная интерпретация Горячевой ее слов об отношении к законопроекту о домашнем насилии.

Горячева, в свою очередь, заявила, что их спор касается не личных отношений друг с другом, а защиты женщин и детей от насилия.