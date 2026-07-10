Лавров прибыл с визитом в Бурунди

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в бурундийский город Бужумбуру, передает корреспондент ТАСС. Бурунди стала четвертым и заключительным пунктом в рабочем турне министра по странам Африки - до этого он посетил Эфиопию, Нигер и Мозамбик.

Как ожидается, Лавров встретится с бурундийским руководством, в частности проведет переговоры с главой МИД Эдуаром Бизиманой.

Предыдущий визит главы российской дипломатии в республику состоялся в мае 2023 года.

Темы переговоров

Бурунди в 2026 году является страной - председателем Африканского союза, что обуславливает обширную повестку предстоящих переговоров.

У глав МИД двух государств будет хорошая возможность обсудить общие проблемы Африки, ряд текущих кризисов на континенте, а также углубление сотрудничества африканских стран с Россией - темы, которые Лавров уже затрагивал на встрече с председателем Комиссии Афросоюза Махамудом Али Юсуфом во время визита в Эфиопию 7 июля.

Кроме того, стороны наверняка уделят внимание подготовке к третьему саммиту Россия - Африка, который пройдет в октябре в Москве. Еще одной темой встречи может стать сотрудничество в сфере мирного атома.

Предыдущая встреча Лаврова и Бизиманы состоялась в Каире в декабре 2025 года на полях второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка. Тогда главы дипведомств подтвердили настрой на углубление и расширение взаимовыгодных связей в экономической и гуманитарной сферах.

Двустороннее сотрудничество

РФ поставляла Бурунди гуманитарную помощь. Страны также тесно сотрудничают в борьбе с опасными инфекциями - соглашение о создании российско-бурундийского центра по изучению и профилактике соответствующих болезней было подписано на полях второго саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге. Как отмечали в МИД РФ, в настоящее время центр успешно действует.

По заявлениям бурундийских властей, республика заинтересована в сотрудничестве с РФ и российскими предпринимателями в сфере сельского хозяйства для увеличения производства сельхозпродукции. Страна также находится в поиске партнеров в сфере сельскохозяйственных технологий и поставок минеральных удобрений.

Республика Бурунди - страна в Восточной Африке, в районе Великих африканских озер, численность населения - 13,6 млн человек. Столица Бурунди - Гитега, а Бужумбура является крупнейшим городом и экономическим центром. 1 октября 1962 года были установлены дипломатические отношения с СССР.