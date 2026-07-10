Россия продолжает поддерживать контакты с Турцией по вопросу поставленных ранее зенитных ракетных систем С-400. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Эта тема относится к области сверхчувствительных. У нас были контакты с турецкой стороной по этой теме. И мы будем продолжать контакты, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Турция продала приобретенные у России зенитные ракетные комплексы С-400 одной из стран Персидского залива. Об этом сообщает Hurriyet, уточнив, что покупателем, предположительно, стал Катар или Объединенные Арабские Эмираты. По данным обозревателя Абдюлькадира Сельви, сделка находится на завершающей стадии, а все технические вопросы уже урегулированы. Официальное объявление о продаже, как ожидается, последует в ближайшее время.

В России отреагировали на сведения о перепродаже Турцией российских ЗРК

По информации газеты Türkiye, на форуме оборонной промышленности НАТО, прошедшем в Анкаре в преддверии саммита альянса, были подписаны соглашения на сумму не менее 50 миллиардов долларов.