Песков: разговор Путина и Трампа может пройти, как только это понадобится

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не разговаривали с 4 июля, однако такая беседа безо всякой подготовки может быть оперативно согласована в случае необходимости. В этом заверил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно, пока телефонный разговор не состоялся, - отметил он. - Здесь особой подготовки не требуется. Это очень оперативно может быть согласовано".

"Как только будет необходимо, этот разговор будет оперативно согласован и проведен", - заключил Песков.