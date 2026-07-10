Президент США Дональд Трамп оказался в ситуации тяжелого внешнеполитического и внутреннего кризиса из-за возобновления боевых действий против Ирана.

По мнению члена конституционного комитета Совета Федерации РФ Алексея Пушкова, этот шаг ставит под угрозу не только глобальный авторитет Вашингтона, но и электоральные перспективы Республиканской партии на предстоящих в ноябре выборах в Конгресс.

«Если США не добьются своего и не поставят Иран на колени, это будет ощутимый удар по их авторитету и самой парадигме американской мировой гегемонии», — написал Алексей Пушков в своем аккаунте в Telegram.

Политик подчеркивает, что глава Белого дома упустил возможность завершить конфликт, выбрав путь длительного военного противостояния.

Стало известно о «смачной пощечине» Трампа Тегерану

«Если Трамп влетит в долгую и вязкую войну с Ираном, а именно это он сейчас и делает, шансы республиканцев успешно выступить на ноябрьских выборах в конгресс будут стремительно сокращаться», — отметил сенатор.

Алексей Пушков также добавил, что текущая ситуация стала спасательным кругом для оппозиции: «По сути, неудачная война в Иране уже вернула демократов к жизни после оглушительного поражения на последних выборах. Если демократы победят на ноябрьских выборах, архитектором их победы будет Дональд Трамп».

Напомним, что еще в ночь на 18 июня Иран и США дистанционно подписали меморандум о прекращении военного конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в ночь на среду американская сторона нарушила договоренности, начав серию ударов по территории Ирана, что спровоцировало ответные атаки Тегерана на военные базы США в Бахрейне и Кувейте.