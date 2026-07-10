ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превышает 72%
Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 28 июня по 5 июля, составляет 72,3%. Таковы данные аналитического центра ВЦИОМ. Исследование проводилось среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.
"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 72,3% участников опроса, уровень одобрения деятельности президента составляет 66%", - отмечается в материалах соцслужбы.
Деятельность правительства РФ одобряют 44,9% опрошенных, а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 43,8% респондентов. О доверии Мишустину заявили 53,3% опрошенных.
Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 30,8%, лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову - 28,3%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 22,1%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 11%.
Уровень поддержки "Единой России" составил 34,6%, КПРФ - 10,3%, ЛДПР - 10,4%, "Справедливой России" - 5,4%, "Новых людей" - 11,5%.