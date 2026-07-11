МИД: НАТО оправдывает подготовку к конфликту ложью об угрозе от России
Государства НАТО оправдывают приготовления к большому конфликту лживым тезисом о якобы российской угрозе.
Об этом РИА Новости сказал директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.
«Этим оправдываются все агрессивные приготовления блока к большому конфликту», — подчеркнул дипломат.
Экс-советник Пентагона рассказал о препятствии для войны НАТО с Россией
Ранее российский министр обороны Андрей Белоусов заявил, что планами НАТО предусмотрена готовность к войне с Россией к 2030 году.
Президент Владимир Путин в рамках формата прямой линии, объединённой с большой пресс-конференцией, назвал чушью утверждения о намерении России нападать на Европу.