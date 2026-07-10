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Медведчук: саммит НАТО с овациями Зеленскому показал возвращение Европы к нацизму

ТАСС

Саммит НАТО, на котором Владимир Зеленский собирал аплодисменты после заявлений об "уничтожении 30 тысяч россиян ежемесячно", наглядно показал возвращение Европы к временам нацизма и "политического каннибализма". Об этом заявил ТАСС глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Медведчук: саммит НАТО с овациями Зеленскому показал возвращение Европы к нацизму
© РИА Новости
"Если на саммите НАТО в Анкаре Зеленский безосновательно хвастается, что уничтожает 30 тысяч россиян ежемесячно, а коллективный Запад ему аплодирует, то это значит, что в Европу возвращаются времена политического каннибализма, которые привели к власти нацистов", - обратил внимание политик.

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При этом, заметил он, поддерживая Зеленского, европейские власти поддерживают и террористические методы преступного киевского режима, а терроризм в Европе не только оказывается практически узаконенным, но и становится главным инструментом современной политики ЕС.

"И взрыв в Монако (один из серии взрывов на европейских курортах, в результате которого пострадал один из украинских бизнесменов - прим. ТАСС) - это только начало уничтожения Европы как спокойной, тихой гавани для богатых и обеспеченных людей", - подчеркнул Медведчук.