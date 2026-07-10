Захарова заявила о попытке Зеленского шантажировать НАТО ядерным оружием

Владимир Зеленский с целью увеличения поддержки Украины попытался шантажировать НАТО ядерным оружием, но был проигнорирован. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отмечается в ее комментарии на сайте МИД, саммит Североатлантического альянса в Анкаре оказался для украинского политика разочарованием. Так, в итоговой декларации нет даже намека на вступление Киева в блок. Несбыточными оказались и надежды Украины на долгосрочную военно-финансовую помощь.

Не помогла Зеленскому и попытка шантажа ядерным оружием. По словам Захаровой, перед саммитом глава киевского режима в интервью изданию Financial Times якобы пожаловался "вслух": "У нас не было ядерного оружия, без которого ты не в этом клубе. Ты в клубе тех, на кого можно напасть".

Захарова: саммит НАТО был унизительным для Зеленского

Как пояснила дипломат, Зеленский вполне недвусмысленно намекнул, что видит в получении ядерного оружия "гарантию безопасности" для себя и своего режима.

"Но никто из участников натовской сходки к подобным стенаниям не прислушался", - добавила она.

Напомним, саммит НАТО проходил в Турции 7-8 июля. По итогам встречи была принята декларация из шести пунктов. В ней лидеры 32 стран подтвердили "нерушимую приверженность" пятой статье североатлантического договора и трансатлантическому единству, а РФ вновь была обозначена как "долгосрочная угроза".

Кстати, на полях саммита Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом. Во время переговоров, как отметила эксперт по языку жестов Трейси Браун, украинский политик выглядел напуганным и постоянно ерзал. Трамп же, напротив, излучал уверенность и контролировал ситуацию.