В МИД обвинили страны Балтии в «охоте» на сторонников диалога с Россией

Власти стран Балтии ведут открытое преследование активистов, выступающих за конструктивные отношения с Россией, рассказал директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, дипломат сделал ряд заявлений о ситуации с правами человека во время мероприятия в отделении ООН в Женеве.

По его словам, в Эстонии, Латвии, Литве все еще функционируют сообщества людей, настроенных на диалог с Россией.

Вместе с тем, отметил Лукьянцев, власти республик оказывают давление на активистов этих сообществ, травят их за высказывания в пользу конструктивных отношений с Москвой, сохранения культурных, языковых и исторических связей.

«Активисты, которые защищают русский язык и русскую культуру, становятся жертвами давления и репрессий в этих полицейских государствах, на них открыто объявлена охота», — подчеркнул директор департамента.

Ранее сообщалось, что казахстанские блогеры, выступающие за дружбу с Россией и защиту русскоязычных, жалуются на преследования со стороны властей республики, задержания активистов, действия языковых патрулей.