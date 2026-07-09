Европейцам безразлично, сколько гибнет людей в России и на Украине, посетовала на заседании СБ ООН исполняющая обязанности постпреда РФ при организации Анна Евстигнеева. Об этом пишет РИА Новости.

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В июне-июле в Европе прошли саммиты G7, НАТО и ряд других крупных международных встреч. Лидеры западных стран в ходе выступлений на мероприятиях высказались за урегулирование конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке.

«Им все равно, сколько гибнет людей — и в России, и на Украине. Весь этот словесный гуманизм не стоит и ломаного гроша. Они продолжат вооружать Киев, прекрасно понимая, что это неизбежно ведет к новым трагедиям, жертвам и разрушениям», — отметила Евстигнеева.

По ее мнению, европейцев в желании нанести России максимальный ущерб руками ВСУ «не останавливают ни кровь мирных жителей, ни гибель женщин, стариков и детей».

Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич сообщил, что отказ правительства Украины забрать тела погибших в Константиновке украинских боевиков показывает, что Киев не желает признавать потери.