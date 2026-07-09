Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые правила написания украинских городов, о которых ранее рассказала глава шведского МИД Мария Мальмер Стенергард. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, это является «актом лингвистического самоунижения». Напомним, что ранее Стенергард заявила, что по новым правилам шведского языка Kiev будет называться Kyjiv, Odessa – Odesa, Donbass — Donbas, а Tjernobyl — Tjornobyl.

Захарова заявила, что эти изменения должны продемонстрировать «решительный отказ от колониального наследия России». При этом она также добавила, что изменения также «стирают украинскую культуру и идентичность».

«Это происходит на фоне уже много лет ведущейся на Западе кампании по ползучей замене традиционных топонимов в английском, французском, испанском, немецком и других европейских языках на киевскорежимный новояз. В этом Банковой и ее спонсорам активно помогают СМИ, IT-корпорации и цифровые площадки, в том числе “Гугл”, а также псевдонезависимые глобальные проекты наподобие “Википедии”. Насколько же это антинаучно и антиисторично!», — написала она.

Ранее Захарова прокомментировала задержание продюсера RT.