Лавров подвёл итоги визита в Мозамбик

Глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров во время пресс-конференции подвёл итоги своего визита в Мозамбик, акцентировав внимание на нескольких ключевых аспектах.

По словам Лаврова, в беседе с президентом Мозамбика Даниэль Шапу затрагивалась проблема сохраняющейся зависимости многих африканских государств от влияния бывших колониальных держав и западных стран.

Министр подчеркнул, что африканские лидеры всё более настойчиво заявляют о необходимости перерабатывать добываемые природные ресурсы непосредственно на континенте, а не вывозить их в сыром виде, чтобы добавленная стоимость оставалась внутри стран-производителей.

В этом контексте, как отметил Лавров, президент Шапу ознакомил российскую сторону со своими инициативами по проведению дополнительных экономических реформ и выразил надежду на активизацию двустороннего сотрудничества.

Российский министр уточнил, что стороны договорились интегрировать основные положения мозамбикских планов в повестку предстоящего заседания российско-мозамбикской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Кроме того, Лавров сообщил, что Шапу с особой теплотой вспоминал поддержку, которую Мозамбику оказывал ещё Советский Союз. Президент подчеркнул, что благодарная память о той помощи служит надёжным фундаментом для выстраивания отношений на новом этапе.