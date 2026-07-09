Зарубежных парламентариев пригласили наблюдать за выборами в Госдуму

Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил приглашения зарубежным парламентам принять участие в наблюдении за выборами депутатов Госдумы девятого созыва, сообщает ТАСС.

Письма, в частности, направлены межпарламентским объединениям стран СНГ, Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. К наблюдению пригласили парламентариев из стран-партнёров по СНГ, ОДКБ и БРИКС, а также представителей других национальных парламентов.

Ранее ЦИК уже направила приглашения для наблюдения за выборами в 12 международных организаций и 103 страны. Положительные ответы дали 43 государства. Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. В эти же дни в регионах состоятся и другие выборы и референдумы.