В Москве ответили на заявление главы офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о готовности Киева воевать годами. По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, украинским политикам хорошо платят за воинственные заявления в адрес России, передает РИА Новости.

«Им хорошо платят за такие заявления, за уничтожение Украины. Конечно, они готовы воевать, они же не на фронте, у них над головами ничего не летает», — обозначил он.

Константинов обратил внимание, что при таких заявлениях Киев не имеет права самостоятельно определять внешнюю политику. «Субъектной Украины давно не существует», — заключил он.

Ранее стало известно, что в преддверии саммита НАТО Украина отвергла мирный план из 28 пунктов, предложенный президентом США Дональдом Трампом. Киев потребовал лучших условий соглашения.