Лавров встретился с президентом Мозамбика в Мапуту

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с президентом Мозамбика Даниэлем Шапу в столице республики Мапуту.

"Спасибо большое за то, что вы здесь", - обратился президент Мозамбика к главе российской дипломатии, открывая встречу.

Как отметил Шапу, политические и дипломатические отношения двух стран очень хорошие. На переговорах, добавил он, будет обсуждаться укрепление связей в сфере торговли и технологий.

Лавров находится в столице Мозамбика в рамках африканского турне. Ранее на этой неделе российский министр посетил Эфиопию и Нигер.