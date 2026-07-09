Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала задержание продюсера RT Джеймса Скотта в Великобритании. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Напомним, что Скотта задержали по подозрению в терроризме. По словам Захаровой, власти Великобритании также должны были задержать Владимира Зеленского, который не скрывает, что отдает приказы ВСУ наносить удары по территории России.

«Что же в Британии Зеленского ни разу не задержали — он и не скрывает, что отдает приказы наносить удары по социальным объектам и людям, а его неонацистские головорезы похищают, пытают и убивают пленных как военных, так и гражданских?», — написала она.

Захарова обратилась к НАТО

Ранее в аэропорту британского Манчестера был задержан Джеймс Скотт. Позже его отпустили, но изъяли всю технику.