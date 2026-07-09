Песков раскрыл, как Россия ответит на агрессивные действия НАТО

Агрессивные действия Североатлантического альянса вынуждают Россию быть сильной, развивать сферы безопасности и экономики, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Саммит НАТО прошел в Анкаре 7-8 июля. Участники встречи, лидеры 32 стран альянса, обсудили текущую повестку, сделали ряд заявлений, в частности, назвали Россию «долгосрочной угрозой» для объединения.

Корреспонденты попросили представителя Кремля прокомментировать высказывания лидеров западных стран, политику НАТО в целом.

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Песков отметил, что объявление России противником обязывает правительство быть сильным, уверенным в себе, продолжать последовательную политику по развитию страны, обеспечению и защите интересов державы.

«Сам факт провозглашения кого-то противником — это фактически агрессивное действие», — подчеркнул пресс-секретарь.

Песков напомнил, что альянс изначально создавался как инструмент конфронтации — сначала против СССР, а потом России.

Ранее представитель Кремля сообщил, что лидеры европейских стран излишне склонны к популизму, поиску внешних врагов, стремятся обосновать затраты на оборону мнимой угрозой со стороны России.