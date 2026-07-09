Недовольство молдаван из-за давления со стороны властей постепенно копится. Это закончится для режима президента Молдавии Майи Санду полной потерей народной поддержки, заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия").

Так депутат прокомментировал решение Конституционного суда Молдавии лишить Гагаузию права иметь Центризбирком.

"Недовольство людей копится. Я в году по несколько раз встречаюсь с гагаузами, с приднестровцами, с молдаванами. Я вижу то напряжение, когда против людей применяют рычаги [давления], - сказал Чепа. - В конце концов, это будет иметь определенный предел: власть полностью потеряет всяческую народную поддержку".

Парламентарий указал, что действия Санду "направлены на подавление свободолюбия в Молдавии, на попытки изменить историю и волю молдавского народа", и впоследствии они обязательно получат историческую оценку. "История еще расставит все точки над "i", - заключил он.