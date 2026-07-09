Мирошник прокомментировал подарки Эрдогана цитатой из романа «Двенадцать стульев»

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник процитировал строчку из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев», комментируя подарок президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана лидерам стран НАТО. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Напомним, что ранее СМИ рассказали о подарке Эрдогана главе Еврокомиссии Урсуле Фон дер Ляйен, а также руководителю Евросовета Антониу Коште и лидерам стран Евросоюза — турецкий президент вручил им пистолеты с именной гравировкой. Кроме того, к ним прилагался комплект боевых патронов.

«Придется отстреливаться… Я дам вам парабеллум», — прокомментировал новость Мирошник.

Помимо этого, дипломат также добавил, что таким образом Эрдоган «хочет завершить конфликт на Украине».

Ранее стало известно, что президент Литвы выставит пистолет от Эрдогана в президентском дворце.