Мирошник прокомментировал подарки Эрдогана цитатой из романа «Двенадцать стульев»
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник прокомментировал сообщение о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил револьверы лидерам стран Евросоюза, цитатой из романа «Двенадцать стульев». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ранее он заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому средства противовоздушной обороны (ПВО) нужны для прикрытия военных складов и производств в Киеве, а не для защиты людей.