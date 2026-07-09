Мирошник прокомментировал подарки Эрдогана цитатой из романа «Двенадцать стульев»

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник прокомментировал сообщение о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил револьверы лидерам стран Евросоюза, цитатой из романа «Двенадцать стульев». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Придется отстреливаться… Я дам вам парабеллум. Вы не знаете, зачем Эрдоган подарил лидерам стран НАТО револьверы?! Это его способ завершить войну?!» — сказано в сообщении Мирошника.

Ранее он заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому средства противовоздушной обороны (ПВО) нужны для прикрытия военных складов и производств в Киеве, а не для защиты людей.