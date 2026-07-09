Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о предпринимаемых усилиях для защиты интересов страны.

«Наши все соответствующие ведомства и Верховный главнокомандующий прекрасно знают, что делать. И поверьте мне, для защиты наших интересов делается все, что нужно», — сказал он ИС «Вести», комментируя сообщения о намерениях США передать Украине лицензию на производство ЗРК Patriot.

Песков отметил, что Россия не носит розовые очки.

На встрече с Владимиром Зеленским в Анкаре президент США Дональд Трамп рассказал, что Вашингтон выдаст Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot.

CNN Portugal отмечает, что лицензия США на Patriot ничего не изменит для Киева.