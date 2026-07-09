Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что Германии следует прекратить участие в боевых действиях через поддержку украинских властей.

По ее словам, Берлин должен перестать способствовать продолжению вооруженного противостояния, используя Киев как инструмент. Захарова также подчеркнула, что эскалация конфликта не отвечает интересам европейской безопасности.

«Тут посольство ФРГ рассказало нам о проблемах с бензином и что надо прекращать, как они выразились, «агрессивную войну». Мы согласны, что Берлину пора прекратить агрессивную войну руками киевского режима», — написала Захарова.

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Ранее Мария Захарова высказывалась о том, что в НАТО относятся к Украине исключительно как к средству для решения геополитических задач, не принимая во внимание интересы рядовых европейцев. Она также обратила внимание на финансовые обязательства альянса: в 2026 году на военную поддержку Киева было обещано €70 млрд, и аналогичный объем средств запланирован на 2027 год.