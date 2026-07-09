Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что наращивание военного давления на Украине не приблизит мирный процесс и приведет лишь к расширению зоны безопасности.

Песков назвал ошибочными представления администрации США о том, что усиление военного давления на Украине поможет выйти на мирный трек урегулирования, передает РИА «Новости».

«Мы видим некие заблуждения в администрации Белого дома, заблуждения относительно того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования - это ошибочное суждение», – заявил он.

По словам Пескова, нагнетание напряженности и любые действия в русле эскалации не будут способствовать мирному процессу на Украине. Представитель Кремля подчеркнул, что дальнейшая эскалация приведет к тому, что Вооруженные силы России будут создавать большую зону безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков подтвердил предпочтение политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине и открытость Москвы к мирному решению.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что украинские удары вглубь российской территории могут способствовать скорому завершению конфликта.