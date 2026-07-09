Песков: Трамп 8 июля был явно занят и не звонил Путину

Президент США Дональд Трамп, намеревавшийся 8 июля позвонить российскому лидеру Владимиру Путину, явно был очень занят после встреч в Анкаре и с Москвой не связывался. Но президент России всегда рад пообщаться с коллегой, заверил на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

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"Господин Трамп, по всей видимости, был очень занят после всех контактов в Анкаре, поэтому вчера никто не звонил, - отметил представитель Кремля. - Президент Путин всегда рад пообщаться".

"Президент Путин открыт к диалогу", - добавил Песков.